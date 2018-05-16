» الأهلي يقترب من ضم ثنائي مصر المقاصة

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اقترب مسئولو النادي الأهلي، من الحصول على توقيع إيريك تراوري ومحمود وحيد، ثنائي فريق مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو المقاصة جلسة مع مسئولي الأهلي لحسم مسألة المقابل المادي لاتمام انتقال اللاعبين للمارد الأحمر، في ظل استقرار لجنة الكرة بالأهلي على التعاقد مع محمود وحيد لدعم الجهة اليسرى خصوصًا بعد إصابة علي معلول، بالإضافة إلى إيريك تراوري لتدعيم وسط الملعب وتعويض غياب عبدالله السعيد.


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