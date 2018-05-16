عفو رئاسي عن صبري نخنوخ

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صبري نخنوخ
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عفو رئاسي

الرئيس السيسي

صبري نخنوخ

أكد أقارب المتهم صبري نخنوخ أحد أكبر مشاهير عالم البلطجة وتجارة السلاح، أنه تم الإفراج عنه منذ قليل بموجب عفو رئاسي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن قائمة العفو الرئاسي.

وكتب "سعيد نخنوخ" عبر صفحته على "فيس بوك" :« ألف حمدالله بسلامه يا معلم وألف ألف مبروووووك وكل سنه وكل اخواتنا طيبن ورئيسنا بخير»، وتبعه عدد من أهالي وأقارب "نخنوخ" بالتهنئة عبر صفحاتهم.

في السياق ذاته أكد المستشار جميل سعيد، محامي المتهم صبري نخنوخ، أن قرار العفو الرئاسي الصادر اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، شمل موكله.

وأضاف سعيد في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن نخنوخ كان قضى نصف مدة العقوبة الموقعة عليه.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "نخنوخ" في أغسطس 2012، داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد حكمت بالسجن 25 عاما على نخنوخ في اتهامات بحيازة أسلحة وحيوانات مفترسة، كما قضت بحبسه ثلاث سنوات أخرى فى قضية تعاطي مخدرات.


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