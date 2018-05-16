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حكم البكاء أثناء الصلاة

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قال الدكتور يسري عزام، الداعية الإسلامي، إن البكاء في الصلاة مستحب، موضحا أن من رقة القلب أن العين تدمع من خشية الله. 

وأضاف خلال حواره المذاع عبر قناة "الحياة":" أن البكاء في الصلاة لا شيء فيه"، لافتا الى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان حينما يقرأ أو يسمع القران يبكي.

وتابع:" سيدنا عمر بكى بكاء شديد حينما قرأ إحدى آيات القرآن الكريم حتى أغشى عليه".

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