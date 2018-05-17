سر غير متوقع وراء الارتفاع المفاجيء للدولار

17 مايو 2018 - 07:13 ص

كشف الخبير الاقتصاي هاني توفيق الأسباب وراء الارتفاع الملحوظ لقيمة الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أن خروج بعض الأجانب من السوق المصري وراء ذلك الارتفاع .



وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "يتساءل بعض الأصدقاء عن ارتفاع سعر الدولار مؤخراً بالبنوك إلى 17.85 جنيه والسبب فى ذلك" .. مضيفًا: "هناك ، فى رأيى المتواضع ، أمران تضافرا وأديا إلى ذلك الارتفاع فى سعر الدولار خلال اليومين الماضيين ، وهما على سبيل الحصر : 1- خروج بعض المؤسسات المالية الأجنبية من السوق المصرى وشراء دولار بكميات ضخمة فى وقت قصير ، انتهازاً لإرتفاع سعر الفائدة فى أسواق ناشئة أخرى مقارنة بمصر ".