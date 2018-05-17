» تعرف على ضحايا رامز جلال هذا الموسم

17 مايو 2018 - 08:05 ص

يستضيف الممثل رامز جلال عددًا من الممثلين والرياضيين في برنامجه "رامز تحت الصفر" والذي تم تصويره في روسيا .



وتقوم فكرة البرنامج على دعوة الضيف في أحد المناطق الثلجية بروسيا قبل أن يخرج دب قطبي ليهاجمه .



ويستضيف رامز كلا من شيرين عبد الوهاب وياسمين صبري وغادة عبد الرازق التي تظهر في الإعلان منزعجة وتطالب بعدم عرض الحلقة.



كما تظهر أيضا رانيا فريد شوقي ونور وريهام عبد الغفور وأحمد آدم وكمال أبو رية وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وسامح حسين وخالد سليم وديانا حداد وريم مصطفى وكريم فهمي، ومن نجوم الرياضة حسام البدري وعبد الناصر زيدان وسعد سمير وتريزيجيه وشيكابالا ورضا عبد العال واللاعب المغربي وليد أزارو.

