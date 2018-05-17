الدولار يقفز لأعلى مستوياته.. تعرف على سعره

17 مايو 2018 - 09:40 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 17 مايو.

وقفز سعر الدولار ببعض البنوك خلال تعاملات اليوم ليكسر مستوى 17.95 جنيه، خاصة لدى الأهلي الكويتي والمصرف المتحد وHSBC التى سجلت أعلى سعر صرف للدولار عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وحركت غالبية البنوك سعر صرف الدولار، حيث رفع البنك الأهلي سعر الدولار إلى مستوى 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع حاليًّا، مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبنك القاهرة إلى 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع قبل أسبوعين.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.