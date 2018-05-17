موسى مصطفى يرد على رسالة السيسى

17 مايو 2018 - 09:45 ص

عقب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق على الرسالة التي وجهها له الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب قائلاً: "إنها رسالة على العامة ولها أهميتها ورد فعلها عند الحضور، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عنه مؤثرة لأنها نابعة من وجدانه، وتأثرت برد فعل حضور المؤتمر عليها".

وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة تن، أن الرئيس يشجع دائمًا على العمل، وكلماته تكون بمثابة تحفيز للجميع، مشيرًا إلى أن المعارضة البناءة كلنا نحترمها.

ونوه بأن كلمة الرئيس تؤكد أن العمل الجيد يحظى بتأييد وتقييم جيد، وشهادته في حقي أعطتني دفعة للعمل، مشيرًا إلى أن الأعداء فقط من يريدون إسقاط مصر، وهدمها.