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تعليق جريء لـ"الإبراشي" على حل رابطة ألتراس أهلاوي

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الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

إيمان هاني

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رحب الإعلامي وائل الإبراشي، بالقرار الذي اتخذه ألتراس أهلاوي بحل الرابطة بسبب المشاكل الكثيرة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

وقال "الإبراشي"، خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن ألتراس أهلاوي كان في البداية ظاهرة إيجابية حيث عمق الانتماء للأندية ولكن للأسف تحول لظاهرة عنيفة.

وأضاف "الإبراشي": "القرار الذي اتخذه ألتراس أهلاوي كان يتحلى بالواقعية، عشان متتحولش الماتشات لدم يسال، والدولة فيها ما يكفيها، أتمنى أن تكون بداية لعودة الجماهير للملاعب".

وأوضح "الإبراشي"، أنه تم استخدام الألتراس من قبل بعض الإخوان وحركة حازمون لتدمير البلد.

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