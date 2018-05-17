  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
محرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري

منافس أردوغان : سأتصالح مع بشار

صلاح

مبلغ خيالي من "الريدز" لـ"صلاح" للفوز على "الريال"

عبد الله السعيد

مفاجأة من العيار الثقيل من الأهلي عن "عبد الله السعيد"

موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد و المرشح الرئاسي الساابق

موسى مصطفى يرد على رسالة السيسى

سيناء 2018

بالفيديو.. البيان 22 للقوات المسلحة حول العملية الشاملة

مهاتير محمد

مهاتير يهدد هذه الدول بهذا الأمر؟

الدولار

الدولار يقفز لأعلى مستوياته.. تعرف على سعره

رونالدو وصلاح

رونالدو يهدد مدريد: لن تجبروني أن أكون كومبارس لصلاح

أديب

أديب: حين سمعت السيسي أمس عرفت ما سيفعله العام القادم

الدولار والجنيه

سر غير متوقع وراء الارتفاع المفاجيء للدولار

خبير يكشف..

معلومات مهمة عن موقف مصر القانونى من سد النهضة

آخر الأخبار

رمضان قرني، خبير في الشئون الأفريقية
رمضان قرني، خبير في الشئون الأفريقية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على مفاوضات سد النهضة

#

وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

#

"أديب" يفتح النار على إثيوبيا والسودان بسبب سد النهضة

#

مصر تفقد 25% من حصتها فى النيل

أكد  رمضان قرني، الخبير في الشئون الأفريقية، أن قضية سد النهضة معقدة، ومصر تدخل المفاوضات بأهمية لتحقيق المكاسب للجميع، وتعود في آليتها القانونية للمفاوضات إلى اتفاقية الدول الثلاث في 2015.

وأضاف "قرني"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة تن، إن مخرجات اجتماع سد النهضة تؤكد صحة موقف مصر بأن المفاوضات هي الحل لأي تعثرات.

وتابع أن المفاوضات ستخلق آلية تنفيذية لإدارة أزمة ملف سد النهضة، مؤكدًا أن وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي لسد النهضة تؤكد صحة الموقف المصري بأن طريق المفاوضات هو الحل الأمثل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع تحليق الطائرات الورقية للأطفال المتضامنة مع غزة
» تعليمات للراهبات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
» تعرف على الدول التى تصوم 22 ساعة فى شهر رمضان
» زواج "لبنى" من "تامر" بقرار جمهورى من السيسى
» ممثلة شهيرة ترفع لافتة تضامنا مع غزة بمهرجان " كان"
» بالفيديو.. أسرة تقتني كلبا لتكتشف حقيقة صادمة بعد عامين
» دليل استرشادي لإقامة علاقة جنسية مع روسيات بالمونديال
» أمريكا تفرض عقوبات على حسن نصر الله ومساعديه
» تعرف على ضحايا رامز جلال هذا الموسم
» حافظ سلامة: الدماء التي أريقىت بغزة في رقبة الأمة الإسلامية
» باسم مرسي: ننتظر الأهلي في السوبر لكي نفوز عليه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية