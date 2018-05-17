  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
صلاح

مبلغ خيالي من "الريدز" لـ"صلاح" للفوز على "الريال"

عبد الله السعيد

مفاجأة من العيار الثقيل من الأهلي عن "عبد الله السعيد"

موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد و المرشح الرئاسي الساابق

موسى مصطفى يرد على رسالة السيسى

سيناء 2018

بالفيديو.. البيان 22 للقوات المسلحة حول العملية الشاملة

مهاتير محمد

مهاتير يهدد هذه الدول بهذا الأمر؟

الدولار

الدولار يقفز لأعلى مستوياته.. تعرف على سعره

رونالدو وصلاح

رونالدو يهدد مدريد: لن تجبروني أن أكون كومبارس لصلاح

أديب

أديب: حين سمعت السيسي أمس عرفت ما سيفعله العام القادم

الدولار والجنيه

سر غير متوقع وراء الارتفاع المفاجيء للدولار

خيوط طائرة ورقية تقتل طفلين ورجلا

منع تحليق الطائرات الورقية للأطفال المتضامنة مع غزة

مفاجأة من العيار الثقيل من الأهلي عن "عبد الله السعيد"

الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلي سيعلن مفاجأة خلال 10 أيام

#

تعرف على رسالة «السعيد» الصادمة لإدارة الأهلي

#

«البدري» يحسم موقف «السعيد» من المشاركة مع الأهلي

#

"السعيد" يحذف صورته مع صلاح

في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه مساء أمس، اعتماد التعاقد مع عبد الله السعيد و6 لاعبين آخرين تم التجديد لهم مؤخرًا.  

وشملت قائمة اللاعبين كلا من حسام عاشور، وشريف إكرامي، وعبد الله السعيد، ومحمد هاني، وصبري رحيل، ووليد سليمان، وباسم علي.

جدير بالذكر أن "السعيد" قد مدد عقده لمدة موسمين، مع إدارة النادي قبل أن يتم عرضه للبيع أو الإعارة على خلاف الأزمة الأخيرة وتوقيعه لنادي الزمالك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع تحليق الطائرات الورقية للأطفال المتضامنة مع غزة
» تعليمات للراهبات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
» تعرف على الدول التى تصوم 22 ساعة فى شهر رمضان
» زواج "لبنى" من "تامر" بقرار جمهورى من السيسى
» ممثلة شهيرة ترفع لافتة تضامنا مع غزة بمهرجان " كان"
» بالفيديو.. أسرة تقتني كلبا لتكتشف حقيقة صادمة بعد عامين
» دليل استرشادي لإقامة علاقة جنسية مع روسيات بالمونديال
» أمريكا تفرض عقوبات على حسن نصر الله ومساعديه
» تعرف على ضحايا رامز جلال هذا الموسم
» حافظ سلامة: الدماء التي أريقىت بغزة في رقبة الأمة الإسلامية
» باسم مرسي: ننتظر الأهلي في السوبر لكي نفوز عليه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية