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ممثلة شهيرة ترفع لافتة تضامنا مع غزة بمهرجان " كان"

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وكالات

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مهرجان كان

منال عيسي

رفع لافتة

تضامنا مع غزة

فاجأت  الممثلة اللبنانية منال عيسى خلال حضورها  "مهرجان كان"  الجميع ، برفع لافتة باللغة الإنكليزية كتبت عليها: «أوقفوا الهجوم على غزة».

جاء ذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلم «سولو: قصة حرب النجوم» في الدورة الـ71 من مهرجان «كان».

وقد تفاعل روّاد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشكل كبير مع تغريدة نشرتها وكالة «أسوشييتد برس»، مرفقة بصورة الممثلة اللبنانية الفرنسية وهي تحمل اللافتة.

 وأعاد نحو 4 آلاف مستخدم للموقع نشر التغريدة لتظهر في حساباتهم، بعد ساعات من نشرها، فيما أبدى نحو 8 آلاف شخص إعجابهم بها.


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