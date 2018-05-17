منافس أردوغان: سأتصالح مع بشار

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النظام السوري

الناتو

الانتخابات التركية

التصالح مع بشار

محرم إينجه

قال محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التركية، إنه حال فاز بالانتخابات سيعمل على إحلال السلام مع بشار الأسد.

وجاء كلام إينجه في مقابلة تليفزيونية أجرتها معه قناة "فوكس التركية" مساء أمس الأربعاء.

وردًا على سؤال حول علاقته بالنظام السوري حال فاز بالانتخابات التركية، قال: بكل تأكيد سأعمل على إحلال السلام مع النظام والتصالح معه.

وحول الخيار بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أكد أنه حال فزت بالانتخابات فإن خياري سيكون مع الناتو طبعًا.

تصريحات إينجه جاءت بعد تصريحات رئيسة حزب "الخير" التركية ميرال أكشنار المرشحة لانتخابات الرئاسة، بإعادة 200 ألف سوري إلى بلادهم، قبل نهاية عام 2019 المقبل"، معتبرة أن "وجود اللاجئين السوريين في تركيا ترك أثرًا سلبيًا على اقتصاد البلاد.

وكانت  أكشنار  قالت في خطاب سابق في السادس من مايو الجاري  في مدينة مرسين التركية: "أعدكم من هنا، بأنه سوف يتناول اللاجئون السوريون المتواجدون في تركيا إفطار شهر رمضان في 2019، برفقة إخوانهم في سوريا.

ووعدت الناخبين أنه حال فوزها في الانتخابات المقبلة، بأن تعمل على توفير وظيفة لكل شاب، وتطوير التعليم وجودته في المدارس العامة والخاصة.

يذكر أن  تركيا تشهد في 24 يونيو المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

ويخوض سباق المنافسة على رئاسة الجمهورية التركية إلى جانب الرئيس الحالي أردوغان، ستة مرشحين آخرين هم: "محرم إينجة" عن أكبر أحزاب المعارضة (الشعب الجمهوري)، و"ميرال أكشنار" عن الخير، و"تمل قره ملا أوغلو" عن السعادة، و"دوغو بارينجاك" عن الوطن، و"نجدت أوز" عن العدالة، و"صلاح الدين دميرطاش" عن الشعوب الديمقراطي.

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