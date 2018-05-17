  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:46 م
بحث متقدم
صورة الخبر

انفراجة جديدة فى محادثات سد النهضة

القذافي

وثائق بريطانية تكشف فضائح جديدة للقذافي

أبو العلا ماضي

أبو العلا ماضي : هذا الرئيس فاجأ المصلين بهذا الأمر

الزمالك

حجز جديد على أموال الزمالك

محرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري

منافس أردوغان: سأتصالح مع بشار

صلاح

مبلغ خيالي من "الريدز" لـ"صلاح" للفوز على "الريال"

موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد و المرشح الرئاسي الساابق

موسى مصطفى يرد على رسالة السيسى

عبد الله السعيد

مفاجأة من العيار الثقيل من الأهلي عن "عبد الله السعيد"

سيناء 2018

بالفيديو.. البيان 22 للقوات المسلحة حول العملية الشاملة

مهاتير محمد

مهاتير يهدد هذه الدول بهذا الأمر؟

أسرار تصميم قمصان منتخبات كأس العالم 2018

الصفحة الأخيرة

9 منتخبات تأهلت رسميا إلى أمم أفريقيا
9 منتخبات تأهلت رسميا إلى أمم أفريقيا

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالأرقام.. أسعار صادمة لمشاهدة مباريات كأس العالم

#

إسرائيل: البث مجانًا للمصريين لمونديال 2018

#

شاهد.. اللاعب الذى رشحه المصريون للتسجيل بالمونديال

#

نجوم العالم يشعلون "تويتر" بعد قرعة المونديال

بعد 28 يومًا من الآن، تتجه أنظار العالم، إلى روسيا، وتحديدًا لانطلاق البطولة الأشهر كأس العالم، وللمرة الأولى تشارك 4 منتخبات عربية فيه وهم مصر وتونس والمغرب والسعودية.

حيث إن الملابس تمثل جزءا كبيرا من اللعبة، ولونه يعبر عن كل منتخب، فقد قرر المصممون في العلامات التجارية الكبرى إعادة تصميم ملابس العروض السابقة بطرق عصرية.

وكشفت شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية عن بعض قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 المقرر في روسيا الصيف المقبل، وبدا واضحاً أن غالبيتها اُستوحيت من تصاميم قديمة اُستُخدمت في بطولات سابقة.

ويرتدي منتخبا ألمانيا وإسبانيا ملابس رياضية تُشبه ما ارتداه الفريقان في فترة تسعينيات القرن الماضي، فيما سيظهر لاعبو المنتخب الروسي بقمصان تشبه تلك التي اُستُخدمت في الحقبة السوفيتية.

وبالنسبة لأحدث الملابس الرياضية البرازيلية، فقد ذهب فريق تصميم "نايكي" إلى متحف كرة القدم في مدينة ساو باولو البرازيلية لتفقد قميص الفريق الفائز بكأس العالم عام 1970، للتأكد من حصولهم على الظل الأصفر المناسب تماماً في قميصهم الجديد.

كما أنتجت "نايكي" قمصان المنتخب السعودي لكأس العالم، وقد تغير تصميم الشعار الخاص بـ"الاخضر."

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، ألوان الزي الرسمي لمنتخب مصر في كأس العالم، وذلك وفقا لما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر الاتحاد المصري تغريدة جاء فيها: "أخطر فيفا الاتحاد المصري بألوان زي المنتخب الوطني في كأس العالم حيث سيرتدي في المباراة الأولى قميصا أحمر وشورت أسود وشراب أسود وحارس المرمى طقما أزرق. وفي المباراتين الثانية والثالثة قميصا أبيض وشورت أسود وشراب أبيض، ويرتدي حارس المرمى طقما أزرق".

وتُقام النسخة رقم 21 من كأس العالم لكرة القدم، في يونيو 2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مفاجأة بشأن برنامج سما المصرى الدينى
» شاهد.. مطعم يقدم فراخا متبلة بالذهب
» قيام القيامة في المنام ظهور للعدل
» قرار جمهوري بشأن الدبلوماسيين
» منع تحليق الطائرات الورقية للأطفال المتضامنة مع غزة
» تعليمات للراهبات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
» تعرف على الدول التى تصوم 22 ساعة فى شهر رمضان
» زواج "لبنى" من "تامر" بقرار جمهورى من السيسى
» ممثلة شهيرة ترفع لافتة تضامنا مع غزة بمهرجان " كان"
» بالفيديو.. أسرة تقتني كلبا لتكتشف حقيقة صادمة بعد عامين
» دليل استرشادي لإقامة علاقة جنسية مع روسيات بالمونديال

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية