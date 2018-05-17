"بوفون" يرحل عن صفوف "يوفنتوس"

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قرر حارس المرمى العالمى جيجي بوفون الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي نهاية الموسم الجاري.

وقال "بوفون"، فى تصريحات خلال مؤتمر صحفى: "ستكون آخر مباراة لى مع يوفنتوس.. أعتقد أنها أفضل طريقة لإنهاء هذه المغامرة الرائعة.. شكراً لعائلة يوفنتوس وشكراً للجميع".

ويخوض فريق يوفنتوس آخر مباراة له بالكالتشيو هذا الموسم أمام هيلاس فيرونا السبت المقبل، على ملعب "يوفنتوس أرينا".

من جانبه أكد أنييلى رئيس نادى يوفنتوس، أن بوفون لن يكون حارس السيدة العجوز الموسم المقبل وتشيزنى سيكون حارس اليوفى الأول.

وأضاف رئيس يوفنتوس: "بوفون لديه العديد من العروض.. أيًا كان قراره مواصلة اللعب أو العمل الإداري سأكون داعمًا له بشكل كامل.. يمكنني أن أشكره وسأتواجد يوم السبت فى الاستاد للاحتفال به وأتمنى من الجمهور كذلك".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اهتمام كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد وليفربول بالتعاقد مع جيجى بوفون حارس اليوفى.



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