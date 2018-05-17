» ملعب صلاح جاهز لاستضافة الدورات الرمضانية

17 مايو 2018 - 01:27 م

انطلقت في مركز بسيون بمحافظة الغربية الدورة الرمضانية على الملعب الخماسي لمركز شباب محمد صلاح، بمسقط رأس لاعب منتخب مصر محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب في قرية نجريج، الدورات الرمضانية التي تنظمها المديرية.

وقال فتحي الحشاش، مدير إدارة الشباب والرياضة ببسيون، أن المعلب الخماسي التابع لمركز شباب محمد صلاح، بقرية نجريج "مسقط رأس اللاعب"، جاهز لاستضافة الدورات الرمضانية التي تنظمها المديرية، مضيفًا أن الملعب خماسي، تم استلامه بعد تطويره من قبل وزارة الانتاج الحربي، ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الشباب والرياضة، وجار الانتهاء من أعمال الملعب القانوني بمركز شباب محمد صلاح، ومن المقرر أن يتم افتتاحه عقب عيد الفطر بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

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