الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الساخنة

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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة الأرصاد الجوية، عن تعرض محافظات الجمهورية لموجة حارة بدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى الأربعاء المقبل لافتًا إلى أن هذه الموجة قادمة من السودان ويطلق عليها مسمى منخفض السودان الموسمى.

وأوضح  رئيس الهيئة، فى تصريحات لفضائية "أون إي"، أن هذا النشاط ترتفع معه درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وأضاف: تأثرنا بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يبدأ من اليوم ويرتفع تدريجيًا من 3 إلى 4 درجات وسيستمر فى ارتفاع الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل، مفيدًا بأن درجات الحرارة العظمى فى القاهرة ستتراوح من 37 إلى 40 درجة.

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهار لطيف ليلا، وستكون درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 38 والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 والصغرى 17 درجة.


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