» داعية: يجوز للاعبي كرة القدم الإفطار بشرط

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قال الشيخ رضا وهدان، الداعية الإسلامي، إنه يجوز للاعبين المسافرين خارج مصر أن يفطروا، ليس للعب كرة القدم".

وأضاف "وهدان"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، "مجرد أن اللاعب سافر يمكنه أن يفطر".

وتابع أن اللاعبين يدخلون السعادة على الناس، وهذا يعتبر عبادة، وانتقد مصطلح "بيع اللاعبين"، لأنه اللاعب ليس عبدًا يباع، ويجب استبداله بـ"استثمار جهود اللاعبين".


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