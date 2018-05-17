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"المالية" تعتمد إتاحات عاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

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اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، عددًا من الإتاحة العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر أبريل 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل 2018، وجدير بالذكر أنه قد تم اصدار ضمانات بمبلغ 116.8مليون دولار لشراء 475.0 ألف طن قمح مستورد.

وشملت الإتاحات أيضًا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل 2018، كما تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر أبريل 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي.

بالإضافة إلي إتاحة مبلغ 98.5مليون جنيه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر أبريل 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر أبريل 2018 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الاتاحات مبلغ 67.7 مليون جنيه منهم 61.9 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير 2018 ومبلغ 5.8 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر فبراير 2018.

وقد تم إتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر أبريل 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2018.



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