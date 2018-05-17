ضبط 3.5 كيلو هيروين بحوزة سائقين في القليوبية

علي إسماعيل
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص، من ضبط سائقين بحوزتهما ثلاثة كيلوجرامات ونصف من الهيروين المخدر، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة.
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الخصوص أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "محمد. م. ا" 27 سنة - سائق ومقيم القشيش – دائرة مركز شبين القناطر، و"عادل. ع. ع" 32 سنة - سائق ومقيم عزبة عواد – المطرية – القاهرة وآخر كوم السمن – دائرة مركز شبين القناطر، بالتردد على دائرة قسم شرطة الخصوص لممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
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