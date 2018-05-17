6 أبريل : العفو الرئاسي رسالة أمل

17 مايو 2018 - 02:37 م

علقت حركة شباب 6أبريل علي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 330سجينًا، قائلة، "تشعر بالارتياح".

وأضافت الحركة في منشور لها علي صفحتها الرسمية "الفيس بوك": "تلقت حركة شباب 6إبريل القرار الأخير الذي تم بموجبه العفو عن عدد من المحبوسين في قضايا الرأي بالإرتياح، وتثمن الحركة هذه الخطوة الإيجابية و تشكر كل من ساهم في تحقيقها".

وتابعت، "وأننا تؤكد على انتظارها لخطوات جديدة مشابهة يستعيد بموجبها آخرون حريتهم المستحقة كونهم لم يرتكتبوا جريمة ولم يفعلوا شيئا سوى استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم في قضايا وطنهم" .

وطالبت الحركة في بيانها، "بوقف الحملات التي تستهدف المزيد من المصريين وتضيف إلى قائمة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي و التعبير أسماء جديدة مما يساهم في إزالة أسباب الاحتقان السياسي و فتح باب الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصري للتوصل إلى صيغة تعلي مصلحة الوطن التي لن تكون إلا بحوار جاد وشفاف" .

وأعربت الحركة عن أملها فى إعلاء صوت العقل من جانب النظام و أن يصل إلى قناعاتهم أن هذا الوطن يتسع للجميع ولن تقوم له قائمة دون مشاركة الجميع أو دون إستيعاب حقيقة أن التنوع السياسي و إختلاف الآراء هو أمر صحي داخل أي مجتمع "

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر بالأمس قرارا بالإفراج عن أكثر من 330 سجينا، من بينهم عضوين في حزب الدستور، وجاء ذالك أثناء مؤتمر الشباب الخامس.