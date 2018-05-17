مقتل 19 تكفيريًا ضمن العملية العسكرية بسيناء

17 مايو 2018 - 04:19 م

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم، عن مقتل 19 تكفيريًا، ضمن العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، التي تُنفذها في شمال ووسط سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، في البيان الذي نشره على صفحته بـ«فيسبوك»: «إن العمليات أدت إلى القضاء على عشرة أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال لاسلكية بحوزتهم بشمال ووسط سيناء».

وأضاف: «تم القضاء على تسعة أفراد تكفيريين أثناء تبادل لإطلاق النيران مع العناصر الأمنية بوزارة الداخلية، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توفر معلومات تفيد باتخاذهم وكرا بمنطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش».