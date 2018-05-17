برلماني: العفو عن 330 شابًا يؤكد دعم «السيسي» للشباب

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النائب مصطفى الكمار
النائب مصطفى الكمار

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قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرى شبين القناطر، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو  عن أكثر من 330 شاباً في السجون المصرية، وفقاً لتوصيات لجنة العفو الرئاسي، خطوة تؤكد على نهج وسياسة الرئيس السيسى تجاه دعم الشباب، ومنحهم الفرص للمشاركة والبناء فى مستقبل هذا البلد .

وأضاف الكمار في بيان له، أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهدا كبيرا في إعداد قوائم العفو، متوجها بالشكر للرئيس السيسي لاستجابته للجنة العفو الرئاسي، وتكليفه  بسرعة الإفراج عن الشباب المفرج عنهم ، معتبرًا أن التوقيت الذي تم اختياره للعفو عن الشباب حتى يتمكنوا من حضور أول سحور فى رمضان مع أسرهم لفتة إنسانية تستحق التقدير .


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