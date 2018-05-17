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قرار جديد من «المركزي» بشأن أسعار الفائدة

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طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي

وكالات

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أبقي البنك المركزي، اليوم، على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير، عند 16.75 بالمائة للإيداع و 17.75 بالمائة للإقراض.

وقال المركزي في بيان له، إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم «الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب».

وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام، استمر في الانخفاض خلال مارس وأبريل 2018 ليصل إلي 13.1?، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6?، وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب، بحسب البيان.

وأشار المركزي إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3? في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0? خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010.

وعلى مرتين، منذ منتصف فبراير، وفي نهاية مارس من العام الجاري، خفّض البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى 16.75 و17.75 بالمائة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.9 بالمائة في أبريل الماضي مقابل 13.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكان "المركزي المصري" قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.


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