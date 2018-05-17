» "مصر الخير" تفطر 1800 صائم في قليوب وبنها بالقليوبية

نظمت مؤسسة "مصر الخير"، بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، مائدة رحمن لإفطار 1800 صائم يوميًا طيلة شهر رمضان المبارك في مدينة بنها وقليوب.

وأكد أحمد طاهر، المسئول عن خيمة مصر الخير لـ"المصريون"، أن هدف المؤسسة هو إفطار 1800 صائم بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية في القليوبية.

وأضاف "أحمد"، أن المؤسسة تقوم بعمل 2 مائدة رحمن في مدينة بنها بداخل قرية كفر الجزار لإفطار 600 صائم يوميًا بالتعاون مع جمعية عائلتي، ومائدة أخرى في مدينة قليوب لإفطار 600 صائم يوميا، بالإضافة إلى توزيع 600 وجبة يوميًا لإفطار المسافرين علي الطريق من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من الأماكن والمواطنين داخل القليوبية.

وأكد أن حملة "مصر الخير" تستهدف هذا العام إفطار 10 ملايين صائم، بالزيادة عن العام عن العام الماضي بحوالي 5 ملايين صائم، وليست هي المرة الأولي التي تنظمها المؤسسة حيث نظمتها المؤسسة العام الماضي في مدينة قليوب، وتم اختيار قرية كفر الجزار داخل مدينة بنها هذا العام، حيث يوجد بها عدد كبير من القري المحرومة والمحتاجة.

وأشار "أحمد"، إلى أنه يوجد بالمطعم ممثل عن مؤسسة "مصر الخير" للإشراف على سلامة الأطعمة وأمانتها ونظافتها، مشيرًا إلي أن الوجبة يتم تجهيزها علي أعلي مستوي من الخدمة لتليق بضيوف الرحمن علي المائدة، ولا تقل الوجبة في جودتها عن الوجبات التي يتناولها أي مواطن في منزله.

وأضاف أن الوجبة تحتوي علي دجاج وأرز وكفتة ولحمة وخضار وخبز وحلويات وعصير ومياه معدنية، مضيفًا أنه سوف تستمر المائدة في استقبال ضيوف الرحمن داخل السرادق المقامة عليها والتي تشهد أعلي مستوي من التنظيم من قبل 15 متطوعًا.