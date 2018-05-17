» عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني

17 مايو 2018 - 06:32 م

استمرارًا للانجازات التي يقدمها الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قام المتحف البريطاني بوضع حذاءه في أكبر متاحف انجلترا، والذي يضم أكثر من 13 مليون قطعة أثرية.

وكشف الحساب الرسمي للمتحف البريطاني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن حذاء «صلاح» تواجد بجوار الآثار المصرية القديمة في أكبر متاحف انجلترا والذي يضم أكثر من 13 مليون قطعة أثرية من حول العالم، إلى جانب تماثيل الفراعنة وحجر رشيد.

ويأتي عرض حذاء اللاعب للجمهور في المتحف البريطاني، تقديرًا لجهوده خلال الموسم الحالي، بعدما توج بلقب أفضل لاعب بانجلترا لهذا الموسم، و هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدف، بجانب الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي.

واحتفل الحساب الرسمي للمتحف البريطاني بتواجد حذاء اللاعب قائلا «لقد حققنا مكسبا جديدًا ومثيرًا، للاحتفال بنجم كرة القدم المصري مو صلاح صاحب صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سنقوم بعرض حذائه جنباً إلى جنب مع آثار مصر القديمة في الفترة التي تسبق نهائي دوري الأبطال».

فيما قال نيل سبنسر، مساعد أمين متحف مصر القديمة بالمتحف: «الأحذية تحكي قصة أيقونة مصرية حديثة ، تؤدي في إنجلترا مع تأثير عالمي حقيقي ، مؤكدا أن العرض سيبدأ الأسبوع المقبل».