  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:16 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

تعرف على عدد الإخوان المفرج عنهم بقرار"السيسي"

جهاد الحداد

«متحدث الإخوان» عاجز عن الحركة

صلاح

الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا

السيسي

زواج دبلوماسي بقرار جمهوري

محمود الخطيب

4 مرشحين لخلافة «البدري» في الأهلي

سد النهضة

إثيوبيا: سنستمر في بناء السد على مدار 24 ساعة

بشار الاسد

«الأسد»: مستعد للتسوية السياسية في سوريا

الرئيس المعزول محمد مرسي

أسرة "مرسي": هذه حقيقة ما يتعرض له

أبوالغيط

«أبوالغيط»: نقل السفارة الأمريكية باطل

قيادات الإخوان" أرشيفية"

قيادي إخواني يحرر محضر ضد الجماعة

توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على قرى مركز المنيا

قبلي وبحري

شنط رمضان
شنط رمضان

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

مسجل خطر يعتدي على محصل كهرباء ويسرق 12 ألف جنيه

#

فلاح يقتل مدرسًا كان على علاقة بزوجته في المنيا

#

عامل يقتل زوجته بـ"الشاكوش" بالمنيا

#

"مصر الخير" توزع 6717 شنطة غذائية بمغاغة

توزيع

مواطنين

شهر رمضان

كراتين

مركز المنيا

وزعت الوحدة المحلية لمركز المنيا بالتعاون مع القوات المسلحة 2000 كرتونة مواد غذائية مجانًا، تخصص جميعها للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع على مستوى مركز المنيا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وفى سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل من رفع مستوى النظافة بحملات مكثفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث تم إزالة ورفع المخلفات والقمامة وفتح وتمهيد طريق لجبانة خمادة الجديدة بصفط الغربية، وإزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 5 قراريط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» كأس العالم.. مفاجآت في القائمة النهائية لمنتخب فرنسا
» ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل مهجور بالمنيا
» إثيوبيا تُحدد موعد حل أزمة «سد النهضة»
» وفاة «متسولة لبنانية» تمتلك مليار و700 مليون ليرة
» تعرف على أطول دولة بالعالم في عدد ساعات الصوم
» منعه والده المُسن من ممارسة الرذيلة.. فقتله
» عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني
» "مصر الخير" تفطر 1800 صائم في قليوب وبنها بالقليوبية
» لاعب بايرن ميونخ يُهنئ المسلمين بشهر رمضان
» بالفيديو.. سيدة تطلق النار علي شاب هاجم أطفالها
» داعية: يجوز للاعبي كرة القدم الإفطار بشرط

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية