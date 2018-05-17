إثيوبيا تُحدد موعد حل أزمة «سد النهضة»

17 مايو 2018 - 07:44 م

توقع وزير المياه والري الإثيوبي، المهندس سلشي بقل، أن تصل الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان»، لحلًا مفيدًا لأزمة «سد النهضة»، في غضون ثلاثة أشهر، مضيفًا أنهم اتفقوا على تقديم وجهة النظر والاقتراحات والأسئلة حول تقرير الاستهلالي لشركة الاستشارية.

وفي مؤتمر صحفي حول ختام الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة، اليوم، قال «بقل»، إن الدول الثلاث استطاعت أن تحل مشكلاتها بغير التدخل الأجنبي والوساطة، و هذا نجاح كبير، مضيفًا أن بناء السد سيستمر بغير توقف لمدة 24 ساعة، بجانب دارسة شركة الاستشارية والخبراء من الدول الثلاثة.

وذكر أنه سوف تقوم المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة بتقديم مخرجات مناقشاتها، خلال 3 أشهر، وذلك للنظر فيها من قبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي.