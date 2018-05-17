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ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل مهجور بالمنيا

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تنقيب عن اثار بالمنيا
تنقيب عن اثار بالمنيا

جمال زكى

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محافظة المنيا

ضبط اشخاص

تنقبيب اثار مركز ابو قرقاص

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 6 أشخاص داخل منزل مهجور بمركز أبو قرقاص خلال مداهمتهم للمنزل للقبض على متهم محكوم عليه بالسجن فى إحدى القضايا الجنائية وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص؛ يفيد بأنه أثناء استهداف ضباط وحدة مباحث المركز منزل "م. ك. ع"، 28 سنة، فلاح ويقيم في مدينة أبوقرقاص والمحكوم عليه بالسجن 4 سنوات، وتبين عدم تواجده في المنزل ووجود 6 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر والتنقيب عن الآثار، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.


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