4 مرشحين لخلافة «البدري» في الأهلي

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الاهلى

حسام البدرى

حصرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الاختيار بين 4 مدربين في الوقت الحالي لخلافة حسام البدري الذي تقدم باستقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق، وكان آخرها الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف المصدر، عن أسماء أربعة مدربين تعكف لجنة الكرة على الاختيار من بينهم فى الوقت الحالي، وهم البرازيلي فانديرلى لوكسمبورج، والأرجنتيني دييقو دابوف، والصربي سلافوليوب موسلين، والألماني بيتر نيرير.

من المقرر أن تعقد لجنة الكرة، اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لفحص السير الذاتية، والاستقرار على المدرب قبل الإعلان عن اسمه بشكل رسمى بعد مواجهة المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.



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