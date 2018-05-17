زواج دبلوماسي بقرار جمهوري

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وكالات

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عرضه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإذن بزواج أحد الدبلوماسيين المصريين من سورية، وذلك طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009.

وبدوره أذن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تامر فتحي عبدالسلام حماد، بالزواج من لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس، والذي حمل رقم 194 لسنة 2018.


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