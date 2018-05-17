  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:15 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

تعرف على عدد الإخوان المفرج عنهم بقرار"السيسي"

جهاد الحداد

«متحدث الإخوان» عاجز عن الحركة

صلاح

الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا

السيسي

زواج دبلوماسي بقرار جمهوري

محمود الخطيب

4 مرشحين لخلافة «البدري» في الأهلي

سد النهضة

إثيوبيا: سنستمر في بناء السد على مدار 24 ساعة

بشار الاسد

«الأسد»: مستعد للتسوية السياسية في سوريا

الرئيس المعزول محمد مرسي

أسرة "مرسي": هذه حقيقة ما يتعرض له

أبوالغيط

«أبوالغيط»: نقل السفارة الأمريكية باطل

قيادات الإخوان" أرشيفية"

قيادي إخواني يحرر محضر ضد الجماعة

على مسئولية والدته:

«متحدث الإخوان» عاجز عن الحركة

آخر الأخبار

جهاد الحداد
جهاد الحداد

المصريون

أخبار متعلقة
#

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

#

"يجب محاكمة اللى يجيب سيرة الإخوان"

#

الإخوان منعوني من الدفاع عن "عبد الماجد" رأس الضلال

#

«العفاسي» يرد على منتقدي هجومه على الإخوان: لن أسكت بعد الآن

الإخوان

السكر

جهاد الحداد

محبس

أكدت منى إمام، والدة جهاد الحداد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن حالته الصحية متردية للغاية وأنه أصبح غير قادر على الحركة بصورة كاملة.

وقالت "إمام"، في بيان لها أطلعت "المصريون" على نسخة منه، "جهاد الحداد وصل مستوى السكر في الدم 38 كما علمنا الآن؛ مما يشكل خطر حقيقي على حياته خاصة إن إنزيمات الكبد مرتفعة".

وأضافت: "جهاد مضرب منذ 7 أيام بعد أن سرقوا كل أدويته وملابسه ومتاعه و أعادوه إلى  مقبرة العقرب عقب تقرير  منظمة العفو الدولية".

وتابعت "إمام"، في بيانها الذي لم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة ما ورد فيه، "جهاد عاجز تمامًا عن الوقوف أو الحركة بسبب ركبته.. و حسبنا الله و نعم الوكيل".

وحملت إدارة سجن العقرب خلال بيانها المسئولية الكاملة عن صحته :"هم مسئولون مسئولية كاملة عن حياته .. و عن التدهور الحالي في صحته بعد منع علاجه !


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» كأس العالم.. مفاجآت في القائمة النهائية لمنتخب فرنسا
» ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل مهجور بالمنيا
» إثيوبيا تُحدد موعد حل أزمة «سد النهضة»
» وفاة «متسولة لبنانية» تمتلك مليار و700 مليون ليرة
» تعرف على أطول دولة بالعالم في عدد ساعات الصوم
» منعه والده المُسن من ممارسة الرذيلة.. فقتله
» عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني
» "مصر الخير" تفطر 1800 صائم في قليوب وبنها بالقليوبية
» لاعب بايرن ميونخ يُهنئ المسلمين بشهر رمضان
» بالفيديو.. سيدة تطلق النار علي شاب هاجم أطفالها
» داعية: يجوز للاعبي كرة القدم الإفطار بشرط

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية