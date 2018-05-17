  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:50 م
بحث متقدم
معبر رفح

فتح معبر رفح طوال شهر رمضان

تذاكر المترو

بيع تذاكر المترو بالسنترالات والبريد

الرئيس السيسي

لماذا أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بزواج مصري من سورية؟

آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي

مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»

رامز تحت الصفر

5 ثغرات تثبت فبركة برنامج «رامز تحت الصفر»

حلاقة "مدينة نصر"

بالصور.. سيدات يقتحمن مهن الرجال

الرئيس السيسي

تعرف على عدد الإخوان المفرج عنهم بقرار"السيسي"

جهاد الحداد

«متحدث الإخوان» عاجز عن الحركة

صلاح

الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا

محمود الخطيب

4 مرشحين لخلافة «البدري» في الأهلي

حتى عام 2021..

مانشستر سيتي يجدد تعاقده مع «جوارديولا»

الرياضة

جوارديولا
جوارديولا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

جوارديولا يتغزل في صلاح .. وينتقده في شيء واحد فقط

#

أتليتكو مدريد يغازل الأرجنتيني أجويرو في "الميركاتو" الصيفي

#

قائد مانشستر سيتي يحرج "دي بروين": صلاح الأفضل في انجلترا

#

رسميا.. صبري رحيل يجدد تعاقده مع الأهلي

مانشستر سيتي

المصريون

جوارديولا

جدد مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، الخميس، عقد الاسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، لمدة 3 سنوات أي حتى عام 2021.

وتولي جوارديولا تدريب مانشيستر سيتي في بداية موسم 2016/2017، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي كما حصل علي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان من المفترض أن  ينتهي عقد "جوارديولا" مع السيتي عام 2019 قبل أن يُعلن النادي الإنجليزي تمديد عقد مدربه اليوم الخميس لمدة موسمين لينتهي في عام 2021.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترشيح العميلة «هاسبل» لمنصب مدير «CIA »
» «النغمي» على رادار الزمالك
» «فتحي» خارج حسابات الأهلي أمام المصري
» «الإبراشي»: محمد رمضان مصمم على الإسفاف
» بالصور.. ضبط 245 ألف طن لبن أطفال منتهي الصلاحية
» اعتقال تجار مخدرات إسرائيليين لتعطيلهم كاميرات المراقبة مع مصر
» 4 مرشحين لخلافة «البدري» في الأهلي
» هروب 3 أفراد من عصابة البروفيسور
» «الأسد»: مستعد للتسوية السياسية في سوريا
» مستوطن إسرائيلي يدهس طفلًا فلسطينيًا شمالي الضفة
» ضبط 245 ألف طن ألبان أطفال منتهية الصلاحية

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف