» ضبط 245 ألف طن ألبان أطفال منتهية الصلاحية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 245 ألف طن من ألبان الأطفال منتهية الصلاحية والصادر قرار بإعدامها قبل بيعها وعرضها فى الأسواق بمحافظة الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة شرطة التموين بالإسكندرية بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابي بعرض كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، على أصحاب مصانع الجبن والآيس كريم ومحلات الحلوانية بأسعار مخفضة لاستخدامها في تصنيع الحلويات والتصنيع الغذائى، وبخاصة مع حلول شهر رمضان.



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