» «الإبراشي»: محمد رمضان مصمم على الإسفاف

17 مايو 2018 - 11:16 م

هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان محمد رمضان، بسبب أحد مشاهد مسلسله الجديد "نسر الصعيد"، والذي احتوى على ألفاظ خارجة.

وأعاد "رمضان"، الفيديو المحذوف من مسلسل "نسر الصعيد"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، بعد أن حذفه من على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛ لتعرضه للهجوم من الجمهور؛ بسبب احتواء المشهد على ألفاظ جنسية خارجة.

وعلق الإبراشي، خلال برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم"، على تصميم محمد رمضان إعادة نشر الفيديو المحذوف من المسلسل، قائلًا: "عبارة بذيئة ومنحطة، والفنان مصمم على أن يوصل الإسفاف للناس"، لافتًا إلى أن هناك عبارة بالفيديو تحمل بذاءة جنسية واضحة المعالم، ولا يجب أن تكون موجودة في مسلسل أو فيلم أو بين شخصين عاديين في جلسة عادية.

وتابع: "يبدو أن التصميم هو توصيل الإسفاف للناس حتى لو منع من قبل الرقابة أو حتى الدولة".