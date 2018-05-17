بيع تذاكر المترو بالسنترالات والبريد

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مترو الأنفاق

تذاكر المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات الهامة التي تساهم في تسهيل حصول ركاب المترو على التذاكر.

وسيتم بيع التذاكر وعمل الاشتراكات في عدد (10) سنترالات موزعة كالتالي :- (شبرا مصر – الألفي – باب اللوق – الدقي – الجيزة – القبة – عين شمس – المنيل – المعادى – العباسية) بشكل مبدئى على أن تزداد المنافذ تباعاً، كما يتم بيع تذاكر واستلام استمارات الاشتراكات من مكاتب مخصصة بـ ( جامعة القاهرة – عين شمس – الأزهر – حلوان ومنفذ أمام مجمع التحرير)، وذلك تسهيلاً على مستخدمي مترو الأنفاق.

كما سيتم بيع التذاكر واستلام استمارات الاشتراكات لعدد (5) مكاتب بريد كالتالي: – (حدائق الزيتون – سراي القبة – المعادى – محطة الجيزة – مدينة الأوقاف "محطة البحوث") بشكل مبدئى على ان تزداد المنافذ تباعًا، وسيتم أيضًا بيع التذاكر في جميع مكاتب فروع فورى بلاس بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأعلنت وزارة النقل، أنه تم عمل تخفيضات إضافية على الاشتراكات الجماعية لجميع (الشركات ، الوزارات ، البنوك ، الهيئات) ، تتراوح ما بين 3% إلى 5%، مع إعفاء كل اشتراك من قيمة الاستمارة وهى 5 جنيهات.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق سبق وحددت 24 منفذ لعمل الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة تسهيلاً على الموطنين.


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