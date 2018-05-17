  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:25 ص
بحث متقدم
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: خلط المفاهيم والألفاظ الشرعية يريق دماء كثيرة

نتنياهو

«نتنياهو»: انتطروا مفاجآت مع " أبناء إسماعيل"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: أصدرت توجيهات للتخفيف عن أشقائنا في غزة

نادر بكار

«نادر بكار».. سلفي بجامعة «هارفارد»

حسن البنا

"الديهي" يعرض تسجيلًا صوتيًا نادرًا لـ"البنا".. ماذا قال؟

تذاكر المترو

بيع تذاكر المترو بالسنترالات والبريد

رامز تحت الصفر

5 ثغرات تثبت فبركة برنامج «رامز تحت الصفر»

الرئيس السيسي

تعرف على عدد الإخوان المفرج عنهم بقرار"السيسي"

صلاح

الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا

مومن زكريا

"مؤمن زكريا" يصدم مسئولي الأهلي

منافس الأهلي.. الفيصلي السعودي يتعادل مع الأفريقي 2/2

الرياضة

الافريقي والفيصلي
الافريقي والفيصلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يرفض التفريط في "بركات"

#

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «بن شرقي»

#

3 شروط حددها صالح جمعة لعودته للأهلي

#

«رانيا علواني» تُفجر الخلاف بين «الكاف» و«الأهلي»

المصريون

الافريقى

الفيصلى

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة الفيصلي السعودي أمام الأفريقي التونسي، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة بالتصفيات الأولية للبطولة العربية.

غاب صالح جمعة عن الفيصلى فى مواجهة الأفريقى اليوم بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد فى نهائي كأس خادم الحرمين.

سجل ثنائية الأفريقى زهير الذوادى وبلال الخفيفى فى الدقيقتين 58 و 60، بينما أحرز هدفى الفيصلى زى ادواردو وسلطان مندش فى الدقيقتين 13 و 90 من عمر المباراة. 

وتقام حاليا المباراة الثانية فى نفس المجموعة بين فريقى النجمة اللبنانى والوئام الموريتانى.

جدير بالذكر أن النادى الأهلى سيواجه المتأهل من المجموعة الأولى، والتى تضم أندية الأفريقى التونسى - الفيصلى السعودى - النجمة اللبنانى - الوئام الموريتانى فى دور الـ32 من منافسات البطولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»
» «داعش» يهدد «رونالدو» و«ميسي» بـ«الذبح»
» «الإبراشي»: محمد رمضان مصمم على الإسفاف
» فتح معبر رفح طوال شهر رمضان
» "مؤمن زكريا" يصدم مسئولي الأهلي
» بالصور.. سيدات يقتحمن مهن الرجال
» تعرف على قائمة السنغال لكأس العالم 2018
» لماذا أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بزواج مصري من سورية؟
» منافس الأهلي.. الفيصلي السعودي يتعادل مع الأفريقي 2/2
» ترشيح العميلة «هاسبل» لمنصب مدير «CIA »
» 4 مرشحين لخلافة «البدري» في الأهلي

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة