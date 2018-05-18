قيادي سلفي: مسلسلات رمضان «لهو وعبث»

18 مايو 2018 - 12:33 ص

قال سعد فياض القيادي السلفي، إن مشاهدة مسلسلات رمضان فيها الكثير من المعصية والاستهتار بالذنوب.

وكتب "فياض" عبر صفحته الشخصية "فيس بوك: "فضّل الله عز وجل مكة عن سائر الأماكن وفضّل رمضان عن سائر الأشهر، ومكة محرمة على الدجال ورمضان محرمٌ على مردة الشياطين، والعبادة في الحرم مضاعفة، والعبادة في رمضان مضاعفة".

وأضاف: "فما بالكم بمن قابل هذا التكريم والتشريف والتعظيم من الله عز وجل باستهانة ومعصية وَلَهْو وعبث؟ فلا عجب أن المعصية في مكة مغلظة، والدعاء النبوي بالخيبة والخسران لمن أدرك رمضان ولم يُغفر له".

وتابع: "إن مشاهدة مسلسلات مليئة بالانحلال والانحطاط، وتبرج البنات والتساهل في الحجاب، وانكباب الناس على اللهو والمعاصي أمرٌ عظيم لو كان الناس يعلمون.نجمع المعاصي طوال العام فإذا جاء شهر التوبة والمغفرة نلقاه بمزيد معصية واستهتار ثم نتساءل في عجب لماذا تضايق المُعايش وتُنزع البركة ويعلو الظلم".

وتساءل: "ومن يتأمل في حال الناس حوله لا يحضره غير قول الرجل الصالح.. أليس منكم رجلٌ رشيد؟".