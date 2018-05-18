» "مؤمن زكريا" يصدم مسئولي الأهلي

18 مايو 2018 - 12:40 ص

وجه مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، صدمة لمسئولي القلعة الحمراء، بعدما رفض العودة إلى فريقه، عقب انتهاء إعارته لفريق أهلي جدة، بسبب رغبته في استكمال مشواره الاحترافي خارج مصر.

كان مؤمن زكريا انضم لصفوف الأهلى السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، لكن بابلو جويدى المدير الفنى للفريق السعودى أغلق الباب أمام إمكانية شرائه أو تجديد إعارته.

مصدر بالأهلى، قال إن مؤمن زكريا تحدث من جديد مع لجنة الكرة فى الساعات الماضية وطلب السماح له بالرحيل خاصة مع امتلاكه عروضًا جادة من أندية أخرى فى الدورى السعودى والخليج بشكل عام.

وقال المصدر: "مؤمن لا يمانع من التجديد للأهلي في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، لكنه يتمسك بالخروج من جديد للإعارة، وهو أمر سيتم حسمه عقب تولى مدرب جديدة قيادة الفريق خلفا لحسام البدرى".



