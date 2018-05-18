«نتنياهو»: انتطروا مفاجآت مع " أبناء إسماعيل"

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وكالات

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العرب

نتنياهو

مفاجأة

أبناء إسماعيل

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن "تطورات إيجابية مفاجئة غير معروفة أحيانا للرأي العام" حصلت مؤخرا في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وقال نتنياهو، خلال جلسة لدراسة كتاب الإنجيل في مكتبه، اليوم الخميس، عقدت بالتزامن مع الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة: "أرحب بمناقشة أبناء إسماعيل (يقصد العرب) اليوم، هو موضوع مهم بالنسبة لنا على الرغم من أن مشاكلنا الأساسية ناجمة الآن من مكان آخر".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسب ما نقلته صحيفة "هآرتس": "أما أبناء إسماعيل فهم أؤلئك الذين حصلت لنا تطورات إيجابية معهم لا يعرف عنها أحيانا الرأي العام، لكنها مفاجئة"، ولم يذكر نتنياهو ما هي هذه التطورات بالتحديد.

وحسب الديانتين الإسلامية واليهودية، فإن "أبناء اسماعيل" هم العرب، أي أنهم من نسل نبي الله إسماعيل.

وفي سياق متصل، تابع نتنياهو قائلا: "الأمور السلبية معروفة، لكن الأشياء الإيجابية معروفة بصورة أقل بكثير، إننا نتعامل مع ما هو سلبي (فيما يخص نسل إسماعيل)، لكننا في الوقت ذاته نبحث عما هو إيجابي".


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