«أوزيل» و«جوندوجان» مهددان بالغياب عن المونديال بسبب «أردوغان»

18 مايو 2018 - 12:51 ص

باتت مشاركة الثنائي الألماني مسعود أوزيل، وإلكاى جوندوجان، فى منافسات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، مهددة بسبب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، نتيجة استطلاع رأى كشف أن أكثر من ثلث الشعب الألمانى بنسبة 36% وافق على حذف اسم أوزيل وجوندوجان من قائمة المنتخب المشارك فى كأس العالم، نظراً لالتقاطهم صوراً جماعية مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

أجرى الاستطلاع معهد "إمنيد"، وقال إن "5% من المشاركين فى الاستطلاع إن هذا أمر غير ضرورى.

كان أوزيل وغوندجوان، وهما ألمانيان من أصول تركية، أهديا الرئيس أردوغان زى فريقيهما آرسنال ومانشستر سيتى خلال لقاء به فى لندن الأحد الماضى.

وانتقد العديد من الساسة والرياضيين الألمان نشر حزب أردوغان لهذه الصور انتقادات حادة، وكان المدير الفنى للفريق الألمانى يواكيم لوف استدعى اللاعبين الثلاثاء الماضى لضمهما لصفوف الفريق بصفة مبدئية.

ورد لوف على سؤال عن نيته فى إقصاء اللاعبين من صفوف المنتخب الألمانى، قائلا: "بالتأكيد لا، ولم أفكر فى ذلك ولا ثانية واحدة".

وكان استطلاع سابق أعد لبوابة الأخبار "تى أون لاين دى إى" الألمانية أوضح الثلاثاء الماضى أن 70% من الالمان اعتبروا لقاء لاعبى الكرة برجل السياسة أمراً غير مقبول مطلقاً، بينما قال 6% إن اللقاء مقبول تماماً أو إلى حد كبير.

جدير بالذكر أن المنتخب الألمانى يلعب فى المجموعة السادسة بجوار كل من المكسيك، كوريا الجنوبية، والسويد.