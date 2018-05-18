  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:22 ص
بحث متقدم
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: خلط المفاهيم والألفاظ الشرعية يريق دماء كثيرة

نتنياهو

«نتنياهو»: انتطروا مفاجآت مع " أبناء إسماعيل"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: أصدرت توجيهات للتخفيف عن أشقائنا في غزة

نادر بكار

«نادر بكار».. سلفي بجامعة «هارفارد»

حسن البنا

"الديهي" يعرض تسجيلًا صوتيًا نادرًا لـ"البنا".. ماذا قال؟

تذاكر المترو

بيع تذاكر المترو بالسنترالات والبريد

رامز تحت الصفر

5 ثغرات تثبت فبركة برنامج «رامز تحت الصفر»

الرئيس السيسي

تعرف على عدد الإخوان المفرج عنهم بقرار"السيسي"

صلاح

الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا

مومن زكريا

"مؤمن زكريا" يصدم مسئولي الأهلي

«أوزيل» و«جوندوجان» مهددان بالغياب عن المونديال بسبب «أردوغان»

الرياضة

أوزيل وجوندوجان
أوزيل وجوندوجان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. «أوزيل» يهدي قميصه لـ«أردوغان»

#

نائب الأذان: أخيرا اكتشفت في الإسلاميين "طواغيت"

#

التحرش يوقف جائزة نوبل 2018

#

"جاري الشحن" و"أبونجمة".. عالم سري للنساء

اوزيل

منتخب المانيا

جوندوجان

باتت مشاركة الثنائي الألماني مسعود أوزيل، وإلكاى جوندوجان، فى منافسات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، مهددة بسبب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، نتيجة استطلاع رأى كشف أن أكثر من ثلث الشعب الألمانى بنسبة 36% وافق على حذف اسم أوزيل وجوندوجان من قائمة المنتخب المشارك فى كأس العالم، نظراً لالتقاطهم صوراً جماعية مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

أجرى الاستطلاع معهد "إمنيد"، وقال إن "5% من المشاركين فى الاستطلاع إن هذا أمر غير ضرورى.

كان أوزيل وغوندجوان، وهما ألمانيان من أصول تركية، أهديا الرئيس أردوغان زى فريقيهما آرسنال ومانشستر سيتى خلال لقاء به فى لندن الأحد الماضى.

وانتقد العديد من الساسة والرياضيين الألمان نشر حزب أردوغان لهذه الصور انتقادات حادة، وكان المدير الفنى للفريق الألمانى يواكيم لوف استدعى اللاعبين الثلاثاء الماضى لضمهما لصفوف الفريق بصفة مبدئية.

ورد لوف على سؤال عن نيته فى إقصاء اللاعبين من صفوف المنتخب الألمانى، قائلا: "بالتأكيد لا، ولم أفكر فى ذلك ولا ثانية واحدة".

وكان استطلاع سابق أعد لبوابة الأخبار "تى أون لاين دى إى" الألمانية أوضح الثلاثاء الماضى أن 70% من الالمان اعتبروا لقاء لاعبى الكرة برجل السياسة أمراً غير مقبول مطلقاً، بينما قال 6% إن اللقاء مقبول تماماً أو إلى حد كبير.

جدير بالذكر أن المنتخب الألمانى يلعب فى المجموعة السادسة بجوار كل من المكسيك، كوريا الجنوبية، والسويد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»
» «داعش» يهدد «رونالدو» و«ميسي» بـ«الذبح»
» «الإبراشي»: محمد رمضان مصمم على الإسفاف
» فتح معبر رفح طوال شهر رمضان
» "مؤمن زكريا" يصدم مسئولي الأهلي
» بالصور.. سيدات يقتحمن مهن الرجال
» تعرف على قائمة السنغال لكأس العالم 2018
» لماذا أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بزواج مصري من سورية؟
» منافس الأهلي.. الفيصلي السعودي يتعادل مع الأفريقي 2/2
» ترشيح العميلة «هاسبل» لمنصب مدير «CIA »
» 4 مرشحين لخلافة «البدري» في الأهلي

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة