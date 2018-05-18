» منى عراقي:"مفيش حاجة بتوجعني غير ولادي"

18 مايو 2018 - 04:42 ص

قالت الإعلامية منى عراقي إن «كل شئ له ثمن، وأولادي جزء من هذا الثمن، وهم نقطة ضعفي».



وأشارت، في حوارها مع قناة «القاهرة والناس»، الخميس، إلى «أوقفت عملي لحين انتهاء ابني من الثانوية العامة، باكفّر عن غلطتي».



وأضافت: «اترميت أنا وولادي في الشارع 7 سنين على البلاط، حرفيًا، وكنت عايشة على سجادة ومخدة أنا وهما».