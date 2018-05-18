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هالة فاخر تكشف سر فشل زيجاتها السابقة

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هالة فاخر
هالة فاخر

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كشفت الفنانة هالة فاخر، عن أسباب فشل زيجاته السابقة ، مشيرة الى انها كان لديها قصة حب عميقة منذ 20 عاما ولكنها لم تتوج بالزواج.


وقالت "فاخر"، خلال حوارها مع برنامج "خط أحمر" على قناة "العاصمة":" أن سبب عدم إرتباطها بالشخص الذي احبته في هذا الوقت أنه خيرها بين الزواج وتركها عملها"، موضحة أنها لم تعد تحبه حتى الآن.

وتابعت،: "أنا أيامها أبويا كان متوفي وعندي مسئوليات، وأنا طول عمري معرفش أخد فلوس من حد حتى لو زوجي، بحب أعتمد على نفسي طول الوقت".

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