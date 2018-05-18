تعرف على أسعار الدولار اليوم

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 مايو.

وسجل في بنك القاهرة 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.79 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.72 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 17.73 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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