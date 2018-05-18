«أيوب» مديرًا فنيًا مؤقتًا للأهلي

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النادي الاهلي

كمبالا سيتي

يقود أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي، مران الفريق اليوم، الجمعة، بتكليف رسمي من إدارة النادي؛ بعد قبول استقالة حسام البدري، المدير الفني للفريق عقب الخسارة من كمبالا سيتي ببطولة أفريقيا.

ويخوض الفريق مران اليوم استعدادًا لمواجهة المصري المُقرر لها بعد غدٍ، الأحد، في ختام منافسات بطولة الدوري، والتي ستكون آخر مباراة للفريق بالموسم المحلي الحالي.

وتشهد مباراة المصري الدفع بأكثر عدد من لاعبي الدكة بالفريق كونها "تحصيل حاصل" فقد حسم الأهلي بطولة الدوري قبل نهاية المسابقة بـ6 أسابيع ، كما حصد الفريق البورسعيدي المركز الثالث في البطولة المحلية خلف الإسماعيلي صاحب لقب الوصيف.


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