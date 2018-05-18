  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يبدأ معاركه الرمضانية مع حماس

محمد شوقي الإسلامبولي

الأحزاب الإسلامية تتعامل بمنطق" فيها يا أخفيها"

سليمان جودة

سليمان جودة يحرج "الخارجية"

صلاح

"صلاح" مرشح لجائزة جديدة

رامز جلال

لاعب شهير: "كنت هموت بسبب مقلب رامز"

استشهاد نقيب

استشهاد نقيب أثناء توزيع السحور بسيناء

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

رامز جلال

اتهام خطير يلاحق "رامز جلال"

داعية اسلامي

داعية إسلامي: هذه علامة قبول الله لأعمالنا في رمضان

فيلا الرحاب

الكشف عن تطورات مثيرة بمذبحة "فيلا الرحاب"

متحدث "المترو":

إجراءات جديدة لرفع المعاناة عن الركاب

آخر الأخبار

أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق
أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ساندرا نشأت تكشف كواليس جديدة عن لقائها بـ"السيسي"

#

انفراجة في مفاوضات انتقال«صلاح» للريال

#

تعرف على أغنى 10 مدن فى العالم

#

فنان شهير يروي أسرار جديدة عن تورط ريهام سعيد

سي بي سي إكسترا

المترو

احمد عبد الهادى

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن المهندس هشام عرفات، وزير النقل، وجه بضرورة رفع المعاناة عن المواطن المصري بشأن المترو.

وأضاف "عبدالهادي"، في مداخلة هاتفية بفضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه تم تنفيذ بروتوكول يمكن الركاب من الحصول على تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق من 10 سنترالات تابعة لشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح أنه سيتم بيع التذاكر وأوراق الاشتراكات داخل جامعة القاهرة وعين شمس، لافتًا إلى أنهم قرروا عمل تخفيضات للاشتراكات الجماعية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت كلبًا أخذ مني قطعة لحم ودخل القبر
» بسمة وهبة لـ"منى العراقي": "إنتي معقدة"
» اعتقال شقيقين مصريين خططا لتنفيذ هجوم إرهابي
» إجراءات جديدة لرفع المعاناة عن الركاب
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» هالة فاخر تكشف سر فشل زيجاتها السابقة
» الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا
» منى عراقي:"مفيش حاجة بتوجعني غير ولادي"
» تعرف على عدد الإخوان المفرج عنهم بقرار"السيسي"
» بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام على "تويتر"
» مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة