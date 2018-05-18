مقتل عامل وإصابة آخرين في مشاجرة بسوهاج

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الأزهر الشريف

مقتل وإصابة

سوهاج

خلافات الجيرة

لقى عامل مصرعه وأصيب أشخاص بإصابات متفرقة فى مشاجرة بناحية قرية المزالوة دائرة مركز سوهاج، بسبب خلافات الجيرة.

وردت معلومات للواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تفيد بوقوع مشاجرة، ووجود متوفى ومصابين.

وتبين من خلال التحريات بوقوع مشاجرة بين طرف أول "عبد  ا ع ا"، 41 سنة، عامل، بالأزهر الشريف، مصابًا "جرح طعني بالصدر" وتوفي عقب وصوله لمستشفى سوهاج العام "عشرى ا  م ح"، 41 سنة، عامل بالأوقاف، و"أحمد  ا م ح"، 37 سنة، عامل، و"إبراهيم  ح ا م"، 20 سنة، طالب، مصابين بجروح سطحية، وكدمات متفرقة بالرأس"، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج العام، و"عبد الستار  ع ا"، 50 سنة، مدرس، وبين طرف ثانٍ "على  ح م ح"، 40 سنة، موظف بالأزهر الشريف مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و"همام  ا م ح"، 54 سنة، مدرس، و"محمد  ا م ح"، 57 سنة، موظف مصابين باشتباه بكسر باليد اليمنى، وإسماعيل محمد أبو الدهب، 15 سنة، طالب مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"إسلام  م ا"، 20 سنة، طالب مصاب بجرح سطحي بالرأس، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

وذكرت التحريات أن الطرفين أبناء عمومة، ويقيمون بذات الناحية، بسبب خلافات الجيرة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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