  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:49 ص
بحث متقدم
مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يبدأ معاركه الرمضانية مع حماس

محمد شوقي الإسلامبولي

الأحزاب الإسلامية تتعامل بمنطق" فيها يا أخفيها"

سليمان جودة

سليمان جودة يحرج "الخارجية"

صلاح

"صلاح" مرشح لجائزة جديدة

رامز جلال

لاعب شهير: "كنت هموت بسبب مقلب رامز"

استشهاد نقيب

استشهاد نقيب أثناء توزيع السحور بسيناء

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

رامز جلال

اتهام خطير يلاحق "رامز جلال"

داعية اسلامي

داعية إسلامي: هذه علامة قبول الله لأعمالنا في رمضان

فيلا الرحاب

الكشف عن تطورات مثيرة بمذبحة "فيلا الرحاب"

بشأن سد النهضة..

سليمان جودة يحرج "الخارجية"

الحياة السياسية

سليمان جودة
جودة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

جودة للجامعة العربية: اطرقوا الحديد الساخن ضد أمريكا وإسرائيل

#

"سليمان جودة" يحذر الحكومة من ارتفاع احتياطي النقد

#

جودة: هذا ما تعانيه بلدة "يوسف إدريس" فى شهر ميلاده

#

جودة: 5 أسباب تنذر بوقوع مشكلة محلية قريبا

طرح سليمان جودة، الكاتب الصحفى، سؤالين طالب وزارة الخارجية المصرية بالإجابة عنهما، وهما يتعلقان بمصير مفاوضات ملف سد النهضة أولهما لماذا امتنع الطرفان الإثيوبي والسودانى عن الاستجابة للدعوة التى توجهت القاهرة بها إليهما، قبل أسبوعين من الآن؟!.

وأضاف "جودة"، خلال مقاله الذي نشر بـ"المصري اليوم" تحت عنوان "سؤالان بلا إجابة"، موضحا نتيجة مسار المحادثات غير الموفقة بين إثيوبيا والسودان ومصر: "وزير الخارجية السودانى السابق، إبراهيم غندور، قد خرج بعد الجلسة الأخيرة  فى 4 مايو من جلسات اليومين، والتى قال الإعلام إنها وحدها دامت 16 ساعة، ليقول والإجهاد يبدو على ملامح وجهه إن الأطراف الثلاثة لم تنجح فى التوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف!".

واستكمل: "وعن اتفاقية 1959 التي تقول إن حصة مصر فى مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، وإن حصة السودان 18.5 مليار، وإن إثيوبيا وهذا هو الأهم في كلام المتحدث الإثيوبي لا تعترف بهذه الاتفاقية  فعما إذا كان هذا الأمر قد جرى طرحه فى اجتماعات أديس أبابا التُساعية، التي أنهت أعمالها أمس الأول الأربعاء أم لا؟! هل بقيت إثيوبيا على موقفها منه ، أم أنها غيرت الموقف الذي تمسكت به فى اجتماعات الخرطوم أى الإصرار على بناء السد ؟!".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت كلبًا أخذ مني قطعة لحم ودخل القبر
» بسمة وهبة لـ"منى العراقي": "إنتي معقدة"
» اعتقال شقيقين مصريين خططا لتنفيذ هجوم إرهابي
» إجراءات جديدة لرفع المعاناة عن الركاب
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» هالة فاخر تكشف سر فشل زيجاتها السابقة
» الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا
» منى عراقي:"مفيش حاجة بتوجعني غير ولادي"
» تعرف على عدد الإخوان المفرج عنهم بقرار"السيسي"
» بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام على "تويتر"
» مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة