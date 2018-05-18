سليمان جودة يحرج "الخارجية"

18 مايو 2018 - 10:37 ص

طرح سليمان جودة، الكاتب الصحفى، سؤالين طالب وزارة الخارجية المصرية بالإجابة عنهما، وهما يتعلقان بمصير مفاوضات ملف سد النهضة أولهما لماذا امتنع الطرفان الإثيوبي والسودانى عن الاستجابة للدعوة التى توجهت القاهرة بها إليهما، قبل أسبوعين من الآن؟!.

وأضاف "جودة"، خلال مقاله الذي نشر بـ"المصري اليوم" تحت عنوان "سؤالان بلا إجابة"، موضحا نتيجة مسار المحادثات غير الموفقة بين إثيوبيا والسودان ومصر: "وزير الخارجية السودانى السابق، إبراهيم غندور، قد خرج بعد الجلسة الأخيرة فى 4 مايو من جلسات اليومين، والتى قال الإعلام إنها وحدها دامت 16 ساعة، ليقول والإجهاد يبدو على ملامح وجهه إن الأطراف الثلاثة لم تنجح فى التوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف!".

واستكمل: "وعن اتفاقية 1959 التي تقول إن حصة مصر فى مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، وإن حصة السودان 18.5 مليار، وإن إثيوبيا وهذا هو الأهم في كلام المتحدث الإثيوبي لا تعترف بهذه الاتفاقية فعما إذا كان هذا الأمر قد جرى طرحه فى اجتماعات أديس أبابا التُساعية، التي أنهت أعمالها أمس الأول الأربعاء أم لا؟! هل بقيت إثيوبيا على موقفها منه ، أم أنها غيرت الموقف الذي تمسكت به فى اجتماعات الخرطوم أى الإصرار على بناء السد ؟!".