"السيد": 6 خطوات لصحافة وإعلام ناجحة

18 مايو 2018 - 10:59 ص

حدد دكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، المقاومات التي يجب أن تكون متوافرة في الصحافة والإعلام الناجحين، مشيرًا إلى أن الصحافة يقف مداها عند المساس بحرية الآخرين وحقوقهم، فمن حق الناس أن تنعم بخبر صادق موثق لا يحمل ترويجاً أو شائعة، لأن نشر الخبر لا يعبر عن رأى صاحبه، وإنما يجب أن يستند إلى مصدر مسؤول، غير مستور، حتى لو كان الصحفى ينعم بحصانة عدم الكشف عن مصدر الخبر وكذلك ضرورة حرية تداول المعلومات والبيانات والوثائق وإتاحتها، أما عن الأخبار الخفيفة التى تهم الناس، فيجب أن تبتعد عن النميمة أو اختراق الخصوصية أو الإساءة والسباب والتشهير أو إلهاء الناس .

وفيما يخص إجراء الحوارات الصحفية ، أكد السيد خلال مقاله الذى نشر بالمصري اليوم تحت عنوان " صِدق الخبر.. وموضوعية الحوار.. وحرية الرأي" على ان الموضوعية، ودقة التحليل وحصافة السؤال اهم متطلبات الحوار الناجح، وطرح كل ما يهم الناس من موضوعات تشغل بالهم، وتؤثر فى حياتهم، وينظرون إليها بالمستقبل لتجديد أسلوب حياتهم، والبعد عن التهليل أو التضليل ، كما أن حرية الرأي، فهي ملك صاحبها، له أن يقول ما شاء، وهى حرية لا تستند إلى المواثيق الدولية فقط، ولا إلى الدساتير أو القوانين وحدها، وإنما تسبق ذلك كله، لارتباطها بشخصية الإنسان وحريته فى التعبير والفكر والرأي .

وتابع مستكملا:" الكاتب القوى الأمين يستطيع أن يعبر عن رأيه مهما كانت الألفاظ قاسية، بعيداً عن السب أو القذف.. أو التشهيرلأن لغتنا العربية غنية، ومفرداتها ثرية، وبملكات الكاتب الخلاقة، يستطيع أن يعبر بها عن كل مكنوناته وآرائه بكل حرية، ودون قيود بحصافة واقتدار.. كما اتصل بالنقاش كذلك نشر الحوادث والتحقيقات والمحاكمات والتعليق على الأحكام، فكان لكل مجال مقال ".



