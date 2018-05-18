عامل يقيد نجله في السرير ويفقأ عينيه بـ"ملعقة"

18 مايو 2018 - 11:09 ص

أقدم عامل على اقتلاع عيني ابنه بملعقة بباكستان.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن والد الشاب احتجزه بمساعدة أشقائه الأربعة، في غرفة وفقأوا عينيه، بعد حبس أمه في غرفة أخرى حتى لا تستطيع التدخل وإنقاذ ابنها.

وقال عبد الباقي، الذي يتلقى الرعاية حاليًا في مركز "جنة" للدراسات الطبية في كراتشي "طلبت من والدي وأشقائي أن أتزوج من فتاة كنتِ على علاقة بها".

وأضاف "وافق والدي في البداية، ولكن بعد 3 ساعات حبسني والدي وأشقائي الأربعة في غرفة وقيدوني في السرير وبدأوا في فقأ عيني، وظللت أصرخ واسألهم عما يفعلون؟ لكنهم لم يستمعوا لي".

ونُقل عبد الباقي إلى مستشفى حكومي في منطقة "كويتا" من قِبل أشقائه الآخرين الذين أبلغهم الجيران بالحادث، ومن هناك تمت إحالته على الفور إلى مركز "جنة" للدراسات الطبية في كراتشي، حيث أكد الأطباء أنه لن يستعيد بصره مرة أخرى.



