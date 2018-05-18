منى عراقي: تزوجت 4 مرات عرفيًا

18 مايو 2018 - 11:21 ص

كشفت الإعلامية منى عراقي، أنها تزوجت 5 مرات؛ منها 4 مرات زواجًا عرفيًا، ومرة رسميًا.



وأضافت "عراقي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلة: "كنت مخبية على ولادي".

ورفضت الخوض في تفاصيل هذه المسألة، موجهة حديثها للإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "عديها يا بسمة أرجوكي".

وعن تصريحها الخاص بتعرضها للاغتصاب، قائلة: "أنا بوثق حياتي زي ما بوثق شغلي بالظبط"، موضحة أن الاغتصاب ليس جنسيًا فقط؛ بل هناك اغتصاب للأراضي والمفاهيم وغيرها.

وأضافت أنه يجب على المغتصبة أن تفصح عن الواقعة التي تعرضت لها؛ لأنها ضحية وليس لها أي ذنب.

وأشارت إلى أنها تعرضت للاغتصاب، متابعة: "مافيش حد متعرضش للاغتصاب ولو لمرة واحدة في حياته، واستفادت نفسيًا من هذا التصريح".



